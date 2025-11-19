Huánuco: revelan que alimentos del Wasi Mikuna no causaron intoxicación en escolares

Un joven operador de maquinaria pesada, identificado como Percy Alejandro Concha Alejo, de 22 años, perdió la vida tras ser aplastado por la pala mecánica de un cargador frontal mientras realizaba labores de mantenimiento en la máquina.

El trágico accidente ocurrió el lunes 17 de noviembre, alrededor de las 6:00 de la tarde, en una cantera de arena ubicada en Viroy, distrito de Huácar, provincia de Ambo. Debido al fuerte impacto, el trabajador falleció de manera instantánea.

NO PUDIERON SALVARLO

Pese a lo sucedido, sus compañeros de trabajo intentaron auxiliarlo y lo trasladaron de inmediato al centro de salud de Ambo, donde los médicos solo pudieron certificar su muerte. Posteriormente, el cuerpo fue derivado a la morgue para la necropsia de ley, la cual permitirá determinar con precisión las causas del deceso.

Hasta la cantera llegaron familiares del joven, quienes protagonizaron escenas de profundo dolor. En tanto, el Ministerio Público ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar eventuales responsabilidades.