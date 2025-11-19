Luego de realizarse los exámenes epidemiológicos, por la queja de una presunta intoxicación de los escolares por los alimentos consumidos por el programa Wasi Mikuna, revelaron que no causaron intoxicación en los estudiantes de la IE Javiern Pulgar Vidal que fueron otros componentes.

El programa Wasi Mikuna, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), solicitó a la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) un pronunciamiento técnico sobre la aptitud de los alimentos involucrados, tras conocerse la queja de una supuesta intoxicación en 16 escolares presentada el último martes 11 de noviembre.

ANÁLISIS DESCARTAN CONTAMINACIÓN

Los exámenes de laboratorio y el análisis epidemiológico efectuados confirmaron que no se encontró ningún contaminante ni anomalía que represente riesgo para la salud. Estos resultados reafirman que los alimentos proporcionados por el programa se encontraban en óptimas condiciones.

La Directora Ejecutiva del Programa Wasi Mikuna, Scarlet Esmeralda Díaz Cáceres, afirmó que en todo momento priorizaron la salud de los estudiantes, por ello solicitaron a la Dirección Regional de Salud de Huánuco, la ejecución de la vigilancia sanitaria en los productos distribuidos en la institución educativa y en el establecimiento del proveedor.

APROPIADOS PARA EL CONSUMO

Después de conocer los resultados, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna reafirma que los alimentos distribuidos en la Institución Educativa Javier Pulgar Vidal, ubicada en el centro poblado La Esperanza (distrito de Amarilis), fueron los apropiados para el consumo, conforme lo indican los informes epidemiológica emitidos por la autoridad sanitaria.

Los resultados de estas pruebas serán enviados por el área legal del programa al Ministerio Público, para que la Fiscalía de Prevención del Delito lo asigne como prueba y pueda dar con los responsables detrás de esta información falsa que causa desconfianza en la alimentación que se distribuye a los niños.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Comunitaria Wasi Mikuna reafirma su compromiso con la seguridad, calidad e inocuidad de los alimentos entregados a niñas y niños del país. Asimismo, recuerdan a la ciudadanía que cuenta con la línea gratuita 0800 20 600 para recibir consultas, sugerencias o alertas sobre el servicio alimentario.