La Contraloría General de la República (CGR) alertó que la infraestructura metálica del centro de esparcimiento Playa Tingo, administrado por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, presenta deterioro y corrosión, lo que pone en riesgo la integridad física de los feriantes y de la población de Tingo María que acude a este espacio público.

Según el Informe de Visita de Control n.° 016-2025-OCI/0402-SVC, correspondiente al periodo del 13 al 16 de octubre de 2025, se identificó que las bases de las columnas metálicas que sostienen el techo se encuentran en un estado avanzado de corrosión, al igual que los pernos de anclaje. La estructura y las barandas metálicas de las tribunas utilizadas para actividades deportivas también presentan óxido y un deterioro significativo.

DETERIORO ESTRUCTURAL

Asimismo, se constató que las columnas de fierro ubicadas en los espacios destinados al comercio y la venta de alimentos muestran el mismo nivel de daño. La falta de mantenimiento incrementa el riesgo durante el uso cotidiano del recinto y compromete la seguridad de transeúntes, espectadores y visitantes que participan en ferias, exposiciones y otras actividades desarrolladas en la zona.

Durante la temporada de lluvias, las columnas metálicas que sostienen el techo quedan cubiertas de agua, situación que acelera el proceso de corrosión debido a que las bases están instaladas al nivel de la superficie del terreno natural.

Además, la Contraloría verificó que dichas infraestructuras públicas no cuentan con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), por lo que no están autorizadas para su uso, conforme a la normativa de seguridad vigente.