Dos personas resultan heridas tras despiste de vehículo en Chinchao

Un lamentable accidente de tránsito se registró en la carretera que une los sectores de Culquish y Quivilla, en la provincia de Dos de Mayo, región Huánuco, donde un motociclista perdió la vida tras sufrir un despiste con su motocicleta lineal.

El hecho ocurrió aproximadamente a 300 metros de la plaza principal de Quivilla. Según versiones de algunos testigos, la víctima sería Hugo, un obstetra que laboraba en el puesto de salud de Nuevas Flores de Culquish.

De acuerdo con la información preliminar, el conductor habría perdido el control de la motocicleta al pasar por un rompemuelles, provocando el fatal accidente. Producto del fuerte impacto, el motociclista falleció en el lugar.

SIN SIGNOS VITALES

Pobladores de la zona y transeúntes intentaron auxiliar a la víctima; sin embargo, ya no presentaba signos vitales al momento de ser atendido.

Las autoridades competentes llegaron hasta el lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las causas exactas del accidente.

El hecho ha causado consternación entre los pobladores y trabajadores del sector salud, quienes lamentaron profundamente la pérdida del profesional de la salud.