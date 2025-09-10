Huánuco: mujer es intervenida al intentar pasar tabaco oculto en sus partes íntimas al penal

Tras una riña, un escolar de 14 años de edad fue acuchillado recientemente por otro estudiante en el interior de su institución educativa, causándole cortes en el rostro y al lado del hombro izquierdo. El agraviado fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco,

El ataque al parecer con un cuchillo, fue reportado a la fiscalía de turno y la comisaría de Huánuco habría ocurrido al promediar 6:00 de la tarde al interior de la IE Nuestra Señora de las Mercedes, donde el alumno del tercer grado de educación secundaria fue interceptado por un estudiante del colegio Sánchez Gavidia.

PELEAS QUE PREOCUPAN

La pelea entre escolares ha dejado preocupados a los alumnos y padres de familia que procedieron a captar el hecho con sus equipos móviles, mientras otros llamaron a la policía, serenazgo y SAMU para atrapar al agresor que logró huir del plantel del colegio Nuestra Señora de Las Mercedes.

El estado de salud del menor atacado era estable, los familiares del menor en especial su madre estaba consternada por lo sucedido con su hijo, por lo que pide a las autoridades una sanción ejemplar para el atacante.