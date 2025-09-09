Una mujer fue intervenida por personal de seguridad del penal de Huánuco, luego de ser sorprendida intentando ingresar tabaco prensado oculto en sus partes íntimas, en un intento por burlar los controles de ingreso al establecimiento penitenciario.

La intervención fue aproximadamente a las 2:50 p.m. del 3 de setiembre, durante una inspección de rutina en el cubículo N.° 02. El detector Garrett activó una alerta en la zona íntima de la visitante Ana Martel Aquino, lo que motivó la intervención inmediata del personal de seguridad.

ADMITIÓ

Al ser interrogada, la mujer admitió que portaba tabaco oculto en una zona íntima de su cuerpo. Las autoridades procedieron a trasladarla al área de salud, donde extrajo voluntariamente un tubo de plástico transparente de aproximadamente 20 cm de largo y 1.5 cm de diámetro, que contenía tabaco prensado de color marrón.

De inmediato informaron a las autoridades competentes, a fin de que adopten las acciones correspondientes según la normativa vigente. La diligencia finalizó a las 4:42 de la tarde.

Este hecho pone de relieve la eficacia del personal de seguridad penitenciaria y el papel crucial que desempeñan los controles corporales y tecnológicos para impedir el ingreso de objetos prohibidos al centro de reclusión, reforzando así las medidas de control y el respeto a las normas penitenciarias.