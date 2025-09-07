Madre y su hijo fallecen en trágico accidente de tránsito

Un innovador taller teórico–práctico sobre prevención y control de la mortalidad de cuyes, desarrollaron recientemente para frenar pérdidas en los criaderos, el cual fue promovido por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNNEVAL), a través de la Dirección de Producción de Bienes y Servicios (DIPROBSA) y la Facultad de Medicina Veterinaria.

La actividad fue desarrolla en el Complejo Recreacional Turístico Kotosh, la capacitación estuvo a cargo del Dr. Sielver Miguel Morales Cauti experto en sanidad animal y docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), quien compartió conocimientos técnicos y supervisó la parte práctica en granja, brindando a los productores, técnicos y profesionales herramientas directas para mejorar la salud y productividad de sus criaderos.

Los talleres culminaron con sesiones en campo con ejemplares criados en los mismos lugares, contó con la presenciadel rector de la UNHEVAL Guillermo Augusto Bocangel Weydert, y del Vicerrector de Investigación. Víctor Cuadros Ojeda, quienes destacaron la importancia de integrar la investigación universitaria con la práctica productiva, en beneficio de la comunidad y del desarrollo regional.