Por el presunto delito de falsedad genérica, el Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco —a cargo del fiscal provincial Carlos Bustamante Zevallos— y la fiscal adjunta Nelly Cecilia de la Fiscalía Provincial de Familia, iniciaron una investigación contra diez postulantes, entre ellos tres menores de edad.

El último domingo 7 de septiembre, durante el Examen de Selección General 2026-I de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL), fueron intervenidos Keydens Baldeón (18), Glem Pari (19), Arce Tordecillo (18), Clinder Villaflor (18), Yefer Cori (21), Jorge Palomino (25), Cidany Brayner Tocto Cristóbal (19) y otros tres adolescentes de 16 años. Todos ellos portaban equipos móviles y dispositivos electrónicos, presuntamente utilizados para hacer trampa en el examen.

Posteriormente, Jessica Altamirano Visalot (27) y Víctor Israel Herrera Ojeda (34) fueron sorprendidos en una habitación del hospedaje “El Caminante”, ubicado en la cuadra 7 del jirón Huallayco, desde donde presuntamente dirigían la suplantación de identidad y resolvían los exámenes en tiempo real, enviando las respuestas a los postulantes a través de dispositivos tecnológicos previamente entregados.

ALLANAN HOSPEDAJE

Las autoridades llegaron hasta el hospedaje tras interrogar a uno de los postulantes intervenidos, quien reveló detalles del modus operandi. Durante el registro de la habitación, la Policía incautó: 25 minicelulares marca Nokia; 50 chips de telefonía móvil; 30 rastreadores GPS con función SOS; 50 auriculares espía de alta tecnología; 5 relojes smartwatch; Vouchers de pago de admisión a la UNHEVAL; y exámenes resueltos de años anteriores entre otros dispositivos tecnológicos.

Según las primeras diligencias, Jessica y Víctor habrían captado a los postulantes ofreciéndoles asegurar una vacante a cambio de pagos que iban desde 15 mil soles, dependiendo de la especialidad elegida. El trato implicaba el uso de aparatos electrónicos con los que se les transmitirían las respuestas durante el examen.

Ambos fueron detenidos y trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Huánuco, donde se les investiga por el delito contra la fe pública.

ANTEDECENTES

No es la primera vez que esta pareja se ve involucrada en casos similares. En 2023, fueron detenidos por el mismo delito durante un examen de admisión en la Universidad Ricardo Palma (Lima), y en 2024, en la ciudad de Tingo María. Además, una postulante de la Universidad Nacional Agraria de la Selva (UNAS) denunció a Jessica Altamirano por entregarle un celular con el cual le enviaría respuestas del examen, motivo por el cual también fue detenida en esa ocasión.