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Serias deficiencias técnicas en la construcción del puente Alto Galicia, ubicado en la provincia de Puerto Inca, que podrían comprometer la durabilidad de la infraestructura y la seguridad de los usuarios, advierte la Contraloría General de la República.

Obra ejecutada por la Municipalidad Provincial de Puerto Inca, no ha sido recepcionada debido a observaciones técnicas detectadas por el comité responsable, las cuales aún no han sido subsanadas por el contratista.

EROSIONES NO PREVISTAS

Entre las principales deficiencias se identificó la presencia de material suelto en los accesos al puente, lo que ha generado erosiones y asentamientos de hasta seis centímetros respecto al nivel de la losa. Esta situación evidencia una inadecuada compactación del relleno, en incumplimiento del expediente técnico y en perjuicio de la durabilidad de la estructura.

Asimismo, constató la ausencia de juntas de dilatación en la losa de concreto y en las veredas peatonales. En su lugar, se ejecutaron bruñas superficiales —canales rectangulares de poca profundidad— que no cumplen la función estructural de absorber movimientos térmicos o esfuerzos, lo que podría ocasionar daños en el concreto.

FISURAS

A lo largo de la vereda peatonal también observaron fisuras, lo que evidenciaría el incumplimiento de las especificaciones técnicas. Estas fallas podrían acelerar el deterioro de la infraestructura, reducir su vida útil y poner en riesgo la seguridad de los usuarios.

Contraloría, también señala que la falta de control técnico durante la ejecución habría contribuido a estas deficiencias. En ese sentido, recuerda que en noviembre de 2025 ya había advertido la ausencia del residente y del supervisor de obra en determinados periodos.

Otro aspecto crítico es el inadecuado manejo de residuos de construcción. Durante la inspección se hallaron alambres, clavos, madera de encofrado y bloques de concreto que no han sido retirados, lo que evidencia descuido y deficiencias en las labores de limpieza final.

SIN SUBSANACIÓN

Debido a que las observaciones formuladas en noviembre de 2025 tampoco fueron subsanadas dentro del plazo establecido, correspondería la aplicación de la penalidad máxima, equivalente a S/ 87,896.

Finalmente, la Contraloría recomienda a la entidad adoptar medidas correctivas para garantizar que la inversión de S/ 878,969 cumpla su finalidad pública: mejorar el camino vecinal en beneficio de las comunidades del caserío Alto Leticia, en el distrito de Puerto Inca.