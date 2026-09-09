Huánuco: capturan a condenado a cadena perpetua por violación de una menor en Pasco

Serias deficiencias en la prestación de servicios del Centro de Salud de Ambo, advierte la Contratloría General de la República, relacionadas con el incumplimiento de guardias comunitarias y la programación de turnos nocturnos por encima del límite establecido, hechos que podrían generar un incremento injustificado del gasto público y poner en riesgo la disponibilidad presupuestal para garantizar la prestación de servicios.

En el Informe de Control Concurrente, constató que seis profesionales asistenciales se encontraban realizando labores en consultorios y otras áreas internas, pese a que, de acuerdo con el rol de turnos, debían cumplir guardias comunitarias fuera del establecimiento.

INCUMPLEN LOS PLANES

Señala que cada personal de enfermería tiene programadas entre cuatro y cinco guardias comunitarias al mes, equivalentes a entre 48 y 60 horas de trabajo. Sin embargo, se evidenció que estas actividades no se estarían ejecutando conforme a lo programado, situación que podría afectar el cumplimiento de los objetivos del plan preventivo promocional debido a que el personal se encuentra vinculado a programas y estrategias sanitarias, como tuberculosis, salud ocular, salud familiar y telesalud.

Asimismo, de la revisión de la liquidación de guardias hospitalarias y comunitarias de la microrred correspondiente a agosto de 2026, se advirtió que el Centro de Salud de Ambo venía programando pagos por concepto de guardias comunitarias pese a que estas no se estarían cumpliendo.

INCONGRUENCIAS

Esta situación podría implicar una inconsistencia entre las actividades consignadas para el pago y las labores efectivamente realizadas, además de generar posibles responsabilidades para quienes validen o visen planillas con información que no corresponda con la prestación real del servicio.

Otro de los hallazgos está relacionado con la programación de guardias nocturnas por encima del límite permitido de cuatro al mes para el personal asistencial, contraviniendo las disposiciones del reglamento de administración de guardias hospitalarias. Esta situación podría ocasionar un incremento injustificado del gasto público durante el 2026 y afectar la disponibilidad de recursos necesarios para la adecuada prestación de los servicios de salud.