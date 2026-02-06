Ministerio Público protege a un adulto mayor en situación de abandono en Huamalíes

La ejecución de la carretera Rancho–Panao continúa en marcha; sin embargo, los trabajos se encuentran paralizados en el kilómetro cero, en el sector El Ángel, distrito de Rancho, debido a la falta de terrenos disponibles para escombreras. Así lo informó el Frente de Defensa Pachitea Unida, que alertó sobre el riesgo de una paralización total de la obra.

Según la organización, los trabajos se mantienen activos en otros frentes dentro de la jurisdicción del distrito de Umari. Al respecto, el presidente del Frente de Defensa, Rogger Huamán, precisó que en el kilómetro 34, en jurisdicción de Umari y casi colindante con el distrito de Molinos, se han iniciado labores de corte de taludes. Asimismo, indicó que las intervenciones se extienden a los kilómetros 35+300 y 36.

NO HAY BOTADERO PARA EXCEDENTES

No obstante, explicó que el principal inconveniente radica en la falta de botaderos para el material excedente. “De estos frentes, el depósito de material excedente (DME) más cercano se encuentra en Naunán, distrito de Chaglla, a una distancia aproximada de 25 kilómetros”, detalló.

Huamán señaló que el expediente técnico de la obra contempla once escombreras; sin embargo, una de ellas ya se encuentra colmada, mientras que las restantes presentan conflictos con los propietarios de los terrenos. “Actualmente se están utilizando los DM 7 y 8, ubicados en Naunán, pero en los otros casos los dueños han incrementado sus costos pese a existir compromisos firmados. Además, se presentan problemas por fallas geológicas”, explicó.

PROPONEN TERRENOS

Ante esta situación, el Frente de Defensa Pachitea Unida ha propuesto cuatro nuevos terrenos que se encuentran en evaluación por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC): dos ubicados en Verbenapampa, distrito de Churubamba, y otros dos en el sector Cruz Punta, distrito de Umari.

“El memorial ya fue elevado al Ministerio de Transportes para que se agilice este tema, ya que no queremos que la obra se paralice completamente por la falta de botaderos”, indicó el dirigente. Asimismo, cuestionó que el MTC haya rechazado la propuesta de donar el material excedente a pobladores que lo han solicitado, medida que —según sostuvo— podría contribuir a reducir el problema.

En cuanto a las compensaciones a los propietarios afectados por el trazo de la carretera, Huamán informó que Provías solo ha realizado pagos a 44 de los 649 afectados. No obstante, señaló que se vienen realizando reuniones de socialización con los vecinos para que entreguen sus predios de manera anticipada, mientras se tramitan los procesos de indemnización correspondientes.