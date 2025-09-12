Electrificación, carreteras y puentes y otras demandas exigen población de Yuyapichis

El alcalde del distrito de Amarilis, Roger Hidalgo Panduro, auxilió a un adulto mayor luego de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido la tarde del 11 de septiembre, frente a la sede de la Municipalidad de Amarilis. Tras el hecho, la autoridad edil se presentó voluntariamente ante la comisaría del sector para cumplir con las diligencias de ley.

Según declaraciones del asesor legal de la municipalidad, el incidente ocurrió aproximadamente a las 5:30 p.m., cuando el alcalde regresaba a la sede edil conduciendo un vehículo particular. Al girar en una esquina, habría impactado con un transeúnte de la tercera edad, causándole lesiones en los pies.

De inmediato, el alcalde socorrió al herido y lo trasladó al Hospital Hermilio Valdizán, en la ciudad de Huánuco. Posteriormente, el adulto mayor fue referido a una clínica local, donde se le realizaron exámenes para descartar fracturas en la tibia y el peroné.

INTERVENCIÓN POLICIAL

El abogado del alcalde afirmó que Hidalgo comunicó lo ocurrido a la Policía Nacional y se puso a disposición de las autoridades para las diligencias correspondientes, a fin de esclarecer el hecho y determinar responsabilidades tanto del conductor como del peatón.

En la Comisaría de Amarilis se elaboró el acta de intervención, y posteriormente el alcalde fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para evaluar las posibles lesiones del agraviado.

Asimismo, Hidalgo fue llevado a la Sanidad Policial para realizarse el dosaje etílico. Según su abogado, la prueba cualitativa arrojó resultado negativo, descartando que se encontrara bajo los efectos del alcohol.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

El Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco ha iniciado una investigación preliminar contra Roger Hidalgo por su presunta responsabilidad en el accidente.

El fiscal adjunto, Carlos Valencia Oviedo, informó que se vienen realizando las diligencias necesarias, entre ellas la espera de los resultados oficiales del dosaje etílico, la inspección técnico-policial del vehículo, y la revisión de las cámaras de videovigilancia de la zona.