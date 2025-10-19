Delincuentes roban dos tiendas de celulares en pleno centro de Huánuco

El alcalde distrital de José Crespo y Castillo – Aucayacu, Exaltación Reyes Moreno, denunció ante la comisaría del sector el robo de su teléfono celular ocurrido durante la tensa reunión sostenida con pobladores que exigían la reactivación del puente Aucayacu.

Según indicó, el equipo —un iPhone valorizado en más de cinco mil soles— fue sustraído mientras ofrecía declaraciones en medio del tumulto. El burgomaestre explicó que dejó el dispositivo sobre una mesa al intentar resguardarse del desorden generado por los manifestantes.

IDENTIFICAN A LA LADRONA

De acuerdo con la denuncia, las cámaras de seguridad del local registraron a una mujer tomando el equipo. Esta persona ya fue intervenida por la Policía y actualmente se encuentra rindiendo su manifestación. “No me gustan las denuncias, pero es un equipo de trabajo con información importante”, declaró Reyes Moreno, quien agregó que el teléfono cuenta con sistema de geolocalización activo, por lo que espera que sea recuperado pronto.

Pese a los incidentes, el alcalde aseguró que la reunión permitió acordar el reinicio de los trabajos del puente Aucayacu para el lunes 20 de octubre. Sin embargo, advirtió que, si el compromiso no se cumple, liderará una movilización hacia Huánuco para exigir respuestas al Gobierno Regional. “Si el lunes no se reinicia la obra, el martes estaremos allá con diez unidades móviles”, afirmó.