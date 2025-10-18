Centro de Salud Amarilis atiende en condiciones calamitosas

La madrugada del viernes 17 de octubre y bajo el ruido de una intensa lluvia, tres delincuentes ingresaron a dos céntricas tiendas de venta de celulares y se llevaron decenas de equipos móviles exhibidos en vitrinas. Uno de los locales ya había sido blanco de un intento de robo hace poco más de un mes.

Según las cámaras de seguridad, los sujetos llegaron caminando y forzaron los seguros de las puertas enrollables. Mientras uno de ellos ingresaba al interior del local, los otros dos esperaban afuera, cumpliendo el rol de cómplices y vigilantes, atentos a cualquier movimiento policial.

El primer establecimiento afectado se encuentra en la intersección del pasaje María Auxiliadora con el jirón General Prado 520. Las imágenes muestran cómo uno de los delincuentes manipula la chapa de seguridad de la puerta principal durante varios minutos, hasta lograr abrirla.

SE LLEVAN EQUIPOS

Los sujetos, una vez dentro del local retiraron una puerta corrediza de vidrio y sustrajeron alrededor de 28 celulares de gama media. Uno de los propietarios recordó que el pasado 10 de septiembre, el mismo local fue víctima de un intento de robo. En aquella ocasión, tres individuos intentaron forzar el ingreso con una lámina de metal, pero vecinos del segundo piso escucharon el ruido y al gritarles desde la ventana, fueron ahuyentados.

El segundo robo fue otro local ubicado en la cuadra 6 del jirón General Prado, a menos de una cuadra de la Plaza de Armas. Las cámaras de seguridad captaron a los delincuentes operando minutos después de las 4 de la madrugada.

Brigitte Quiroz, propietaria del negocio, denunció que los sujetos sustrajeron aproximadamente 38 celulares de gama media y dos laptops, todo valorizado en cerca de 50 mil soles.

Agentes de Criminalística llegaron a ambos locales para levantar huellas y otros indicios que podrían permitir la identificación de los delincuentes.