El Centro de Salud de Amarilis continúa atendiendo a cientos de pacientes diariamente pese a enfrentar serias deficiencias en su infraestructura y en su equipamiento. Entre los problemas más críticos se encuentra el estado calamitoso de su ambulancia, que presenta fallas mecánicas constantes, así como la condición de inhabitabilidad del local, que comprometen la seguridad tanto del personal como de los usuarios.

Carmen del Pozo Álvarez, Secretaria General del sindicato Unificado del Centro de Salud Amarilis, afirma que han denunciado que los ambientes presentan filtraciones, instalaciones eléctricas expuestas y espacios reducidos que dificultan la atención oportuna. A pesar de ello, el centro sigue funcionando como principal punto de atención en una zona con alta demanda sanitaria.

“A este centro de salud llegan los fines de semana, pacientes acuchillados con problemas cardiacos y otros tipos de males, lamentablemente el personal de salud con las condiciones que tiene debe de dar atención oportuna. La ambulancia, nos traspasaron cuando debió ser dado de baja, debido a que no tiene las condiciones para realizar los traslados del peciente ”, refiere Álvarez.

Vecinos y profesionales de la salud exigen a las autoridades del sector una pronta intervención para garantizar condiciones mínimas de atención y seguridad. Hasta el momento, no hay una fecha definida para el mejoramiento del local ni para el reemplazo del vehículo de emergencia.

El centro, tiene más de 40 años de antigüedad, ha sufrido modificaciones improvisadas durante su funcionamiento como sede del Centro de Salud Carlos Showing Ferrari. Estas intervenciones han generado el colapso de los servicios de agua y alcantarillado, afectando toda la infraestructura y representando un riesgo tanto para el personal de salud como para los pacientes.