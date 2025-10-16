Vehículo pesado se empotra contra puesto en mercado de Puelles, Huánuco

Edgar Albino y Eduardo Vásquez fueron sentenciados por siete años de pena de libertad y dos años de libertad suspendida respectiva por el delito contra la salud pública – tráfico ilícito de droga en su modalidad de formas atenuadas de elaboración, comercialización y posición.

La Fiscal Adjunta Provincial, Aurora Paola Roncal Acosta del Tercer Despacho de la 5º Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, logró que se imponga 07 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Edgar Albino y 02 años 06 meses y 26 días de pena privativa de libertad suspendida para Eduardo Vásquez por el delito contra la salud pública - tráfico ilícito de drogas.

HECHOS

El 19 de octubre de 2024, durante un operativo en la ciudad de Huánuco agentes policiales intervinieron a Edgar Albino y Eduardo Vásquez, tras observarlos en actitud sospechosa en la intersección del jirón 28 de Julio y jirón Aguilar. Según la investigación, los acusados, se dedicaban a la comercialización de sustancias ilícitas a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto y redes sociales.

Durante la intervención, un motociclista desconocido llegó a la intersección e intercambió rápidamente un objeto con Eduardo Vásquez. Al percatarse de la presencia policial, el motociclista escapó. Los otros dos intentaron huir, pero fueron interceptados, encontrando en su posesión celulares, dinero en efectivo y marihuana.

Asimismo, en un intento desesperado por evadir la justicia, intentaron deshacerse de más droga, arrojando bolsas con marihuana a la vía pública. Con las pruebas presentadas por Fiscal Adjunta Provincial, tales como las declaraciones de los implicados, el acta de intervención policial y demás elementos de convicción, lograron que dicten 07 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Edgar Albino y 02 años 06 meses 26 días de pena privativa de libertad suspendida para Eduardo Vásquez.