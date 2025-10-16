Huánuco: exalcalde de Yarumayo sentenciado por trabajadores fantasmas en obras

Un camión terminó empotrado en uno de los puestos del mercado mayorista Señor de Puelles, en un accidente ocurrido la tarde del último miércoles que, por fortuna, no dejó víctimas fatales.

Según las primeras versiones, el vehículo de carga, de placa F4Q-730, se encontraba estacionado en una pendiente a pocos metros del lugar. Por causas que aún se investigan, el camión se desplazó sin control hasta impactar violentamente contra un puesto de venta, el cual quedó completamente destruido.

La cabina del camión ingresó casi por completo al interior del kiosco, donde presuntamente se encontraban un hombre y una mujer, quienes resultaron heridos. Ambos fueron auxiliados por personal del SAMU y trasladados al hospital regional Hermilio Valdizán, para recibir atención médica.

Efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar e intervinieron al conductor del vehículo, quien fue llevado a la comisaría para las diligencias correspondientes. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.