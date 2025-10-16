Patricio Cayetano Vilca, exalcalde del distrito e Yarumayo, fue condenado a 18 años y 8 meses de prisión por hechos de corrupción: pago a trabajadores fantasmas en dos obras, perpetrados en su gestión (2015-2019). Según lo ha podido acreditar en juicio el fiscal adjunto Rómulo Gabriel Espinoza.

Junto al exedil, la extesorera de la Municipalidad Distrital de Yarumayo, Krisna N. Romero Cierto, también fue sentenciada a 18 años y 8 meses de prisión, mientras que a 14 años de pena privativa de la libertad fueron sentenciados el también extesorero Gustavo Espíritu Dionicio, el ingeniero residente Juan Noreña y los supervisores de obra Pompeyo Campos y Nancy Rubio.

ROBARON

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huánuco sustentó que el alcalde, sus funcionarios y los ingenieros contratados pagaron a trabajadores fantasmas en las obras de Ampliación y mejoramiento del campo deportivo de la localidad Andas Chico; y Ampliación y mejoramiento del campo deportivo de Pampamarca.

Los ediles autorizaron el pago de partidas no ejecutadas en dichas obras. La Fiscalía les atribuyó haberse apropiado de fondos públicos destinados para dichas obras.

TRABAJADORES FANTASMAS

En juicio el fiscal Rómulo Gabriel sostuvo que en la obra Ampliación y mejoramiento del campo deportivo de Andas Chico, contrataron a 80 obreros (mano de obra no calificada), de los cuales 20 no participaron en la obra y 29 lo hicieron de forma parcial.

Para el pago de esos trabajadores fantasmas y de los que laboraron parcialmente (como si hubieran laborado normalmente) —afirmó la Fiscalía— constataron que falsificaron planillas de pago por un total de 58 mil 112.50 soles

Mientras que el perito Gustavo Adolfo Medina Ávila sostuvo en el proceso que se causó un perjuicio económico por 170 047.63 soles a la Municipalidad de Yarumayo cuando el alcalde y sus funcionarios pagaron ese monto por partidas no ejecutadas en la obra.

También determinó que el ahora exalcalde y los extesoreros Krisna Romero y Gustavo Espíritu se apropiaron de 111 mil 935.13 soles.