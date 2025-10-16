La región de Huánuco será el centro de la educación técnica con el II Encuentro Nacional de Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO), un evento que busca impulsar habilidades y empleabilidad en la región. El CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” será el anfitrión de este importante encuentro. Del 22 al 24 de octubre, expertos, educadores y estudiantes se reunirán en un espacio de aprendizaje importante.

Los asistentes podrán participar en una amplia gama de programas de estudio, que incluyen soporte técnico y operaciones de centros de cómputo, apoyo administrativo, mecánica de motos y vehículos afines, panadería y pastelería, corte, aparado y armado de calzados, peluquería y barbería, corte y ensamblaje textil, y cocina.

CRECE LA FAMILIA

Este año, el evento se expande con el X Encuentro Macrorregional y el XIV Encuentro Regional de CETPRO, ofreciendo un temario enriquecido que abarca licenciamiento y normatividad para CETPROs, los retos de la ETP y su organización, estrategias para elaborar planes de negocios con el método Lean Canvas, proyectos productivos de emprendimiento, carreras 5.0 con enfoque en tecnología, motivación y desarrollo personal, una conferencia internacional en línea desde Portugal, y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación técnica.

Entre los ponentes destacados se encuentran Billie Francisca del Pino Rivas, especialista de CETPRO del MINEDU Lima; Norma Norabuena Manrique, docente de la UNE - “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta - Lima; Linder Chavez Lozano, barbero de Barberos Machos Ucayali; y Barbero Luis Angeles, de Empresa Clipper - Lima.

Además, se contará con la participación de Tatiana Margoth Soto Pinedo, especialista en desarrollo de marcas y negocios internacionales, y Meliza Vigilio Salas (PUCP), especialista de proyectos de la ONG World Visión Internacional, entre otros.

En modalidad híbrida que combina sesiones presenciales y virtuales, el encuentro busca facilitar el acceso a todos los interesados. Además, se entregará una certificación oficial de la DRE - Huánuco, válida para el currículum, lo que añade un valor significativo para los participantes.