Estudiar en un Cetpro también es garantía de éxito
La región de Huánuco será el centro de la educación técnica con el II Encuentro Nacional de Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO), un evento que busca impulsar habilidades y empleabilidad en la región. El CETPRO “Arsenio Mendoza Flor” será el anfitrión de este importante encuentro. Del 22 al 24 de octubre, expertos, educadores y estudiantes se reunirán en un espacio de aprendizaje importante.

Los asistentes podrán participar en una amplia gama de programas de estudio, que incluyen soporte técnico y operaciones de centros de cómputo, apoyo administrativo, mecánica de motos y vehículos afines, panadería y pastelería, corte, aparado y armado de calzados, peluquería y barbería, corte y ensamblaje textil, y cocina.

CRECE LA FAMILIA

Este año, el evento se expande con el X Encuentro Macrorregional y el XIV Encuentro Regional de CETPRO, ofreciendo un temario enriquecido que abarca licenciamiento y normatividad para CETPROs, los retos de la ETP y su organización, estrategias para elaborar planes de negocios con el método Lean Canvas, proyectos productivos de emprendimiento, carreras 5.0 con enfoque en tecnología, motivación y desarrollo personal, una conferencia internacional en línea desde Portugal, y la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en la educación técnica.

Entre los ponentes destacados se encuentran Billie Francisca del Pino Rivas, especialista de CETPRO del MINEDU Lima; Norma Norabuena Manrique, docente de la UNE - “Enrique Guzmán y Valle” La Cantuta - Lima; Linder Chavez Lozano, barbero de Barberos Machos Ucayali; y Barbero Luis Angeles, de Empresa Clipper - Lima.

Además, se contará con la participación de Tatiana Margoth Soto Pinedo, especialista en desarrollo de marcas y negocios internacionales, y Meliza Vigilio Salas (PUCP), especialista de proyectos de la ONG World Visión Internacional, entre otros.

En modalidad híbrida que combina sesiones presenciales y virtuales, el encuentro busca facilitar el acceso a todos los interesados. Además, se entregará una certificación oficial de la DRE - Huánuco, válida para el currículum, lo que añade un valor significativo para los participantes.

