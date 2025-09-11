Marco Ventura Echevarría, alcalde del distrito de Jacas Chico, provincia de Yarowilca, denunció públicamente haber sido postergado, ignorado y maltratado por el gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, durante sus intentos de gestionar proyectos a favor de su comunidad.

INDIGNACIÓN

“En reiteradas ocasiones he esperado en las puertas del Gobierno Regional para ser atendido. Sale una señorita y me dice que me van a recibir, pero a la 1 de la tarde me informan que ya no me atenderán, que regrese por la tarde. En la tarde es lo mismo. Ya son más de ocho veces que el mismo gobernador manda a sus séquitos a despacharme de manera despreciativa y deshonrosa”, señaló Ventura visiblemente indignado.

El burgomaestre cuestionó la falta de respeto y compromiso del gobernador con los alcaldes distritales y, por ende, con la población.

“Imagínense, si así trata a un alcalde, ¿cómo será con el pueblo? En lugar de estar haciendo ‘TikToks’, robos y ‘faenones’ —supuestamente para la foto— el pueblo se está muriendo de hambre.”

SE SIENTE BURLADO

Ventura también lamentó que, pese a haber sido parte de la campaña que impulsó a Pulgar con el movimiento “Mi Buen Vecino”, hoy se sienta traicionado. “Yo hice toda la campaña en la región de Huánuco, y este señor, como Judas, me desconoce. Ha salido delante de mí como un perro que roba un hueso, escapándose. Presentamos expedientes para polideportivos, estadios, y hasta ahora no hemos sido atendidos. Parece que piensa que el Gobierno Regional es su empresa”.

Además, criticó el bajo nivel de ejecución presupuestal del GRH: “Está devolviendo el dinero al Estado en vez de invertirlo. En Jacas Chico estamos haciendo escuelas con adobe los hermanos en Huacrachuco lo mismo están haciendo, mientras él se gasta el dinero en fiestas y borracheras. ¡Qué tal sinvergüenza!”

Finalmente, el alcalde exhortó a la población y a las organizaciones de base a unirse y levantar la voz: “Pido a los dirigentes, a las organizaciones de base, a toda la sociedad: unámonos y confrontemos esta dinástica política en la que solo ellos se reparten el poder. Esto se tiene que acabar.”