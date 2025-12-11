



El alcalde de la provincia de Puerto Inca, Carlos Antonio Cruzado Navarro, reaccionó de manera violenta contra el comunicador social y periodista Alejandro Almirco Ayala, luego de ser consultado sobre los cuestionamientos a la nueva infraestructura del puente, el cual presenta visibles grietas y rajaduras.

PUENTE

Las imágenes registradas muestran una infraestructura con aparentes deficiencias: el tramo principal permanece cubierto de lodo profundo y presenta hundimientos que dificultan el tránsito vehicular. Las losas laterales exhiben grietas, fracturas y desprendimientos de concreto; además, se observan tuberías expuestas y acabados irregulares, lo que genera serias dudas sobre la calidad de una obra valorizada en 936 mil soles.

La pregunta que incomodó al burgomaestre —y que la población esperaba escuchar— se refería precisamente a estas fallas visibles en el puente ubicado en el tramo Puerto Zúngaro – Tres de Octubre, en el caserío San Alejandro. Según los vecinos, la estructura incluso presentó problemas antes de su inauguración, lo que generó malestar y llevó a muchos a llamar a la construcción “el puente cutra”.

Ante este cuestionamiento, el alcalde Carlos Antonio Cruzado respondió con un manotazo al periodista Alejandro Almirco, golpe que hizo caer el teléfono celular con el cual el reportero registraba la infraestructura y solicitaba respuestas sobre las observaciones a la obra. El acto ha sido ampliamente rechazado por la ciudadanía, al considerarlo un atentado contra la libertad de expresión.

Frente a esta situación, los pobladores exigen la inmediata intervención de la Contraloría y de las autoridades competentes para investigar la presunta mala ejecución del puente y posibles irregularidades en el uso de los recursos públicos.