Factores climáticos como la hel

ada, el bajo nivel del río Mantaro y la ausencia de lluvias, están poniendo en serio riesgo al agro en el valle del Mantaro, comprometiendo la producción de cultivos como el maíz, que es uno de los que más se siembra en la región.

En ese contexto, la voz de auxilio la están poniendo los agricultores del sector Coyllor, al oeste del distrito de San Agustín de Cajas, donde alrededor de 300 hectáreas (ha) de maíz corren peligro de perderse debido a dichas variables climáticas que privan de agua para el riego de las parcelas.

RIEGO ES UNA URGENCIA

“La mayoría de las plantaciones está en la etapa de floración, a punto de rendir su mazorca, y es cuando más se necesita el riego para asegurar la producción, de lo contrario las pérdidas serán cuantiosas para los campesinos”, dijo el presidente de la comunidad campesina de Coyllor, Julio Méndez.

Agricultores levantan la voz de alerta por temor a perder cultivos debido a la falta de agua/Foto José Bendezú

Méndez Fernández no exagera cuando dice que la sequía está a punto de acabar con la siembra en el amplio llano de Coyllor. Desde lo alto se puede apreciar grandes superficies pálidas debido a la falta de agua. Eso sí, unos cuantos lograron salvar su siembra gracias a que usan motobombas con las cuales extraen agua del río Mantaro o del afluente de Quebrada Honda.

La escasez del líquido vital se refleja en una planta amarillenta, caída, curvada, encogida, caída y raquítica, lo que le resta posibilidades de recuperarse si antes no se hidrata. Y si la mata logra sortear la etapa crítica el rendimiento y calidad no serán los esperados.

Según los labriegos, la inversión que se hace por cada hectárea bordea los 9 mil soles, lo que multiplicado por las 300 hectáreas de la zona suman unos 2 millones 700 mil soles que están en juego si antes no se adoptan medidas más urgentes.

CLAMOR

Ante un desastre que parece ser inminente, los campesinos piden la activación del seguro agrario y la intervención de los técnicos del Gobierno Regional Junín.

Apropósito, proyectándose para las próximas campañas agrarias, los hombres y mujeres del campo de esta zona piden que el ente regional asegure la ejecución del proyecto de la bocatoma que se encuentra aguas arriba en el Mantaro.

No dudaron en señalar que con una obra hidráulica que se ocupe de captar agua del río Mantaro podrían asegurar una producción sostenible de maíz y otros cultivos de pan llevar. Al respecto, mencionaron que ya existe un proyecto sobre la mesa del gobernador Zósimo Cárdenas, del cual esperan que se viabilice cuanto antes.

El presidente comunal dijo que ellos mismos están costeando el desvío del agua del río hacia sus respectivas chacras, sin embargo el nivel es insuficiente.