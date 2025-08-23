Caen “Los Clonadores de Amarilis” por receptación agravada

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarowilca, a cargo del fiscal provincial Fredy Salinas Yaury, ha formulado acusación contra el actual alcalde provincial de Yarowilca, Edson Cabrera Cecilio, por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de nombramiento ilegal en cargo público.

También han sido denunciados Lida Villar, actual gerenta de Secretaría General, y Peter Chávez, exgerente de Desarrollo Social, por el presunto delito de aceptación ilegal de cargo público. Para los tres imputados, el Ministerio Público solicita 29 meses de pena privativa de libertad efectiva.

CONTRATACIÓN IRREGULAR

De acuerdo con la investigación fiscal, el alcalde Cabrera designó el 3 de enero de 2023 —apenas dos días después de asumir el cargo— a Lida Villar como gerenta de Secretaría General, pese a que no cumplía con los requisitos mínimos de experiencia. De forma paralela, nombró a Peter Chávez como gerente de Desarrollo Social.

Ambos aceptaron los cargos: Villar continúa en funciones hasta la fecha, mientras que Chávez desempeñó el puesto hasta su renuncia, ocurrida el 14 de enero de 2024.

El Ministerio Público también solicita que los acusados paguen, de forma solidaria, una reparación civil de S/ 10,000, además de la devolución de los montos percibidos indebidamente en calidad de trabajadores municipales.