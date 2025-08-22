Huánuco: sentencian a sujeto por conducir vehículo robado

La Policía Nacional logró desarticular recientemente la presunta banda criminal denominada “Los Clonadores de Amarilis”, acusada por los delitos de falsedad genérica y receptación agravada. La intervención se realizó mediante una orden judicial de allanamiento, cerraje y detención preliminar en una vivienda, un taller mecánico y un local que funcionaba como lavadero de vehículos, todos ubicados en el distrito de Amarilis.

“Estamos desarrollando operativos de manera permanente para garantizar una región segura y libre de criminalidad. En este operativo se ha logrado desarticular una banda criminal conformada por cuatro personas y un menor de edad”, informó el jefe de la Región Policial Huánuco, general PNP Humberto Alvarado López.

Según las investigaciones, esta organización se dedicaba al desmantelamiento de vehículos robados y al cambio de códigos de identificación, para luego comercializarlos como si fueran de procedencia legal. Las diligencias se ejecutaron en los siguientes inmuebles:una vivienda ubicada en el Jr. Ticlio, un taller mecánico en la Av. Esteban Pavletich; un supuesto lavadero de vehículos en la intersección de Yarupajá y Urubamba, que en realidad funcionaba como fachada para actividades ilícitas vinculadas al cambio de piezas y manipulación de vehículos de dudosa procedencia.

Detenidos

Los intervenidos fueron identificados como: Peter César Rojas Silva (39), alias “Piter”, con antecedentes por delito contra el patrimonio; Cledy Pilar Paucar Pulido (40), alias “Cledy”; Anghely Jazmín Gómez Rojas (27), alias “Anghely”, con antecedentes por delitos contra la fe pública. Bernardo Santiago Falcón (29), alias “Santi”, con antecedentes por delitos contra la administración pública. Además, un menor de edad fue intervenido durante el operativo.

Incautaciones Durante el allanamiento, la Policía incautó: Tres trimóviles; una motocicleta lineal RTM con número de serie adulterado; una máquina punzón electrónica; ocho teléfonos celulares; documentación notarial de transferencia vehicular y la suma de S/ 1,150 en efectivo.

La intervención se llevó a cabo el 21 de agosto y, actualmente, los detenidos se encuentran bajo detención preliminar por 72 horas, mientras continúan las investigaciones correspondientes.