La gestión de la directora de la UGEL Ambo, Imelda Ríos Castillo, se encuentra en medio de una serie de críticas. La UGEL, que actualmente ocupa un espacio cedido por la institución educativa de Ayancocha bajo un acuerdo de cesión de uso renovable, podría enfrentar un cambio drástico.

Según se informó, el administrador Wilder Yonel Rojas Bardales estaría evaluando la posibilidad de alquilar un local, una decisión que resulta sorprendente en un contexto de austeridad y cierre del año escolar.

Este movimiento ha generado suspicacias, considerando los costos significativos que implicarían tanto el alquiler del nuevo espacio como el traslado de la institución. Se estima que el alquiler podría alcanzar a unos S/ 20,000.00 mensuales, sin conocer aún el período de duración del contrato.

DUDAS

El interés aparentemente desmedido de la gestión saliente de Imelda Ríos Castillo en concretar este alquiler ha despertado interrogantes. La situación constituye una “bomba de tiempo” para la gestión entrante de Hugo Palomino, quien asumirá el cargo como nuevo director de UGEL el primer día hábil de 2026.

La comunidad educativa de Ambo enfrenta este caso, preguntándose sobre las motivaciones detrás de esta repentina búsqueda de un nuevo local para la UGEL, que actualmente opera en las instalaciones de la IE de Ayancocha.