En una intensa jornada de trabajo continuo, la Corte Superior de Justicia de Huánuco ejecutó 33,497 actos procesales durante la III Jornada Judicial Extraordinaria, desarrollada ayer con el propósito de reducir la carga procesal en los órganos jurisdiccionales.

La actividad movilizó a magistrados y servidores judiciales de todas las áreas, quienes realizaron sentencias, autos, decretos, notificaciones, vistas de causa y audiencias.

Según el reporte estadístico cerrado a las 00 horas, el Juzgado de Paz Letrado de Trabajo de Huánuco lideró la producción con 2,372 actos procesales. Le siguieron el Segundo Juzgado Civil de Huánuco, con 1,917, y el Primer Juzgado de Trabajo de Huánuco, con 1,771.

El presidente de la Corte, Alberto Berger Vigueras, destacó el compromiso de los magistrados(as), personal judicial y señaló que este esfuerzo colectivo reafirma la vocación de servicio hacia la ciudadanía. “Esta jornada refleja no solo el esfuerzo individual de jueces y trabajadores, sino también un firme compromiso con la administración de justicia y con los justiciables. Es una muestra para la ciudadanía de que el Poder Judicial está de su lado”, afirmó el presidente en una rueda de prensa a los periodistas locales.