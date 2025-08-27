La Municipalidad Distrital de Amarilis recibió una importante donación de equipos tecnológicos y mobiliario moderno por parte de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), gracias a las gestiones realizadas por el alcalde Roger Hidalgo Panduro.

La entrega incluye armarios metálicos, bancas de asientos múltiples, carpetas unipersonales, pizarras acrílicas, monitores LED, CPU’s, televisores, teclados, guillotinas, anilladoras perforadoras, entre otros bienes, que serán destinados a mejorar la capacidad operativa del municipio y optimizar los servicios que se brindan a los vecinos.

Resultado del esfuer

“Cuando se gestiona con visión y perseverancia, los resultados se hacen realidad. Hoy Amarilis recibe herramientas que no son simples objetos, sino el reflejo de un trabajo constante por conseguir mejores condiciones para nuestros trabajadores y un servicio más eficiente para cada ciudadano”, expresó el alcalde Roger Hidalgo.

Por su parte, el jefe de la SUNARP Huánuco, Aníbal Solórzano, destacó el compromiso institucional con el desarrollo local y valoró el esfuerzo de la comuna amarilense:

“La SUNARP no solo busca garantizar la seguridad jurídica, también apuesta por contribuir al fortalecimiento institucional. Valoramos el liderazgo y las gestiones del alcalde Roger Hidalgo, que han hecho posible concretar esta entrega en beneficio de toda la población”, señaló.

Con esta donación, la Municipalidad de Amarilis busca continuar modernizando su infraestructura y reforzar su atención al ciudadano.