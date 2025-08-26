Huánuco: intervienen a tres sujetos armados con más de S/ 35 mil en efectivo

La población de Amarilis está de fiesta y la memoria vuelve a latir, en el marco de los 62 años de la histórica gesta de Paucarbamba, la Municipalidad Distrital de Amarilis, ha preparado un evento muy especial dedicado a los adultos mayores: los tradicionales juegos de antaño.

Desde las 9:00 de la mañana del martes 26 de agosto en la Plaza Mayor de Amarilis, se concentró la alegría y la nostalgia para revivir aquellos momentos que marcaron la infancia de generaciones pasadas. El trompo, las yaces, el tumbalatas, la rueda, el huevo en la boca y otros juegos populares se convertirán en el puente perfecto entre el recuerdo y el presente.

El alcalde Roger Hidalgo destacó que esta actividad “no solo es un homenaje a nuestra historia, sino también un reconocimiento a quienes, con su esfuerzo y valentía, dieron vida y futuro a Amarilis. Revivir los juegos de antaño es reconectar con nuestras raíces y valorar la identidad que nos une como pueblo”, expresó.

Con este encuentro, la Municipalidad busca rendir tributo a los hombres y mujeres que protagonizaron la gesta de Paucarbamba y, al mismo tiempo, celebrar la alegría de nuestros adultos mayores, quienes son la memoria viva de la comunidad. Amarilis recuerda, celebra y proyecta su historia con orgullo.