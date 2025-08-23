En el marco del operativo policial “Impacto”, personal de la Comisaría PNP Pumahuasi intervino un vehículo de marca Mazda en el que se encontraban tres personas identificadas como Yeltsin D. M. (34), Franchesco J. P. (33) y Frans J. M. S. (34), en la jurisdicción del distrito de Daniel Alomía Robles, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco.

Durante el registro del vehículo, las autoridades hallaron lo siguiente: 1 pistola marca Glock 25, Austria, calibre .380, 1 revólver marca Llama con número de serie limado, 77 municiones, 4 fajos de dinero que sumaban S/ 34,000, 1 morral azul plomo con S/ 1,800 en su interior, 4 equipos móviles

Aunque la consulta en el sistema ESINPOL PNP no arrojó requisitorias vigentes para los intervenidos, el hallazgo de armas de fuego, municiones y una considerable suma de dinero motivó su detención en flagrancia por el presunto delito contra la seguridad pública – tenencia ilegal de armas.

La Región Policial Huánuco reiteró su compromiso con la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, reafirmando su labor en favor de la seguridad y el orden público.