El Club León de Huánuco, se ha visto involucrado en un bochornoso episodio que vuelve a manchar su alicaída imagen institucional. El exjugador del conjunto crema, Gustavo Ariel Rodas, recordado por muchos, habría sido víctima de una estafa, según denunció su abogado.

e ncuentro. De acuerdo a la denuncia, el pasado 18 de junio del presente año, el empresario Kevin Jonathan Ortiz Acosta, en su condición de organizador del evento deportivo denominado “Reencuentro y reconocimiento del club León de Huánuco”, contrató los servicios del futbolista argentino.

Sin embargo, luego que el evento se desarrollará con normalidad el último sábado 6 de agosto, Ortiz Acosta, no terminó de saldar los honorarios de Gustavo Rodas. El empresario le debe 2,500 dólares.

“ Mi persona llegó a Perú, e inmediatamente me dirigí a la ciudad de Huánuco para cumplir con el evento; sin embargo, me di con la ingrata sorpresa que al culminar el evento y solicitar el pago de mis honorarios, el señor Acosta no me da la cara y no responde las comunicaciones. Fui victima de este fraude”, señala parte de la denuncia descrita por el futbolista. Dijo, además, que los representantes del club huanuqueño lo trajeron con engaños y que no pretenderían pagarle a pesar que, existe un contrato de por medio.

El caso se encuentra en la Fiscalía

La denuncia penal por el abogado de Rodas, ante la ha sido presentado ante el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco para que se investigue la presunta comisión del delito de estafa contra el empresario Kevin Jonathan Ortiz Acosta.