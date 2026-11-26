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A consecuencia del fuerte sismo que sacudió Huánuco la noche del viernes 20 de noviembre, la cantidad de viviendas inhabitables a continúa en aumento, conforme avanzan las evaluaciones de daños realizadas por las autoridades en diferentes zonas del departamento.

De acuerdo con el último reporte complementario del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), hasta el lunes 23 contabilizaban 57 viviendas declaradas inhabitables en Huánuco, cifra que refleja el impacto del movimiento telúrico en la región.

El sismo se registró a las 19:09:19 horas del viernes 20 de noviembre, con una magnitud de 6.7 y epicentro ubicado a 30 kilómetros al noroeste de Junín, en el distrito, provincia y departamento del mismo nombre. El movimiento tuvo una profundidad de 129 kilómetros y fue percibido también en Pasco, Lima, Callao y Huánuco.

BALANCE

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), en su reporte de la noche del domingo, informó sobre una persona fallecida en Huánuco y un total de 853 personas damnificadas en los departamentos afectados y la Provincia Constitucional del Callao. Asimismo, reportó 628 personas afectadas, 152 viviendas inhabitables y 193 viviendas afectadas.

Según ese mismo informe, en el departamento de Huánuco contabilizaban 49 viviendas inhabitables y 24 afectadas. Sin embargo, el reporte más reciente del COER elevó a 57 el número de inmuebles que quedaron en condición de inhabitabilidad.

Las evaluaciones continúan en distintos sectores del departamento, por lo que las cifras podrían variar conforme se actualice la información oficial sobre los daños ocasionados por el sismo.