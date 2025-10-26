Incautan documentos de Abastecimiento por irregularidades en proceso de selección en Huánuco

El Gobierno Regional Huánuco (GRH), ha puesto en marcha oficialmente los trabajos de asfaltado integral de calles, de las urbanizaciones Zona Cero y Paucarbambilla del distrito de Amarilis, una intervención que busca revitalizar uno de los sectores más emblemáticos de la ciudad.

El proyecto contempla la renovación total de la carpeta asfáltica en un amplio tramo que abarca la avenida Los Laureles, el malecón Huallaga y los jirones Abancay, Arequipa, Cajamarca, Tacna, Cerro de Pasco y Áncash, vías históricamente deterioradas que comienzan a recuperar su funcionalidad y atractivo urbano.

El proyecto busca restablecer la transitabilidad vehicular y peatonal, reducir los niveles de polvo y barro, y garantizar una circulación más segura, especialmente en zonas de alta densidad urbana. Además, forma parte de un plan integral de mejoramiento urbano impulsado por la actual gestión regional, que prioriza obras de alto impacto social y económico.

Por su parte el gobernador Antonio Pulgar, ha dispuesto una supervisión técnica permanente y control de calidad riguroso, asegurando que los trabajos se ejecuten con eficiencia..