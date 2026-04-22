Huánuco: presunta agresión psicológica y física a un menor por madre causa indignación

Las intensas lluvias registradas el 20 de abril provocaron el desborde de un río en el distrito de Luyando, en la provincia de Leoncio Prado, generando inundaciones que afectaron a diversas localidades y dejaron a varias familias damnificadas.

Las zonas más impactadas son Río Negro, Bolaina, Inkari, Nueva Esperanza de Cora Cora, San Miguel de Tulumayo, Sausal, Capitán Miguel Arellano y La Floresta, en el sector de Cora Cora. Las imágenes difundidas corresponden al sector Bolaina, donde se evidencian los daños ocasionados por el ingreso del agua a las viviendas.

Pobladores denunciaron que, pese a la magnitud de la emergencia, ninguna autoridad llegó oportunamente al lugar para brindar apoyo. Varias familias aseguran haberlo perdido todo a causa de las inundaciones.

INSTITUCIONES AFECTADAS

La emergencia también afectó a instituciones educativas de Inkari, Bolaina, Río Negro y Mapresa, cuyos ambientes resultaron inundados, lo que incrementa la preocupación por los daños en la infraestructura y el impacto en las actividades escolares.

Asimismo, en este sector registraron deslizamientos de tierra en diversos tramos carreteros, entre ellos Supte San Jorge–Huáscar, Río Negro, Villa Rica, Sanja Seca, Puente Piedra, Felipe Pinglo, Unión Libertad y Puerto Libre.

Mientras continúan las evaluaciones de daños, la población exige una respuesta inmediata de las autoridades para la atención de la emergencia y la asistencia a los damnificados.