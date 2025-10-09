Huánuco: estudiantes del Milagro de Fátima deslumbran con drill gimnástico

Alejandro Rolando Durán Nieva, de 70 años, director del área de laboratorio del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, fue denunciado por presuntos tocamientos indebidos en agravio de una joven de 28 años que realizaba sus prácticas profesionales en dicho establecimiento.

La denunciante, identificada con las iniciales W.P.B., señaló que el acoso comenzó desde su primer día de ingreso al hospital. “Desde el primer día que ingresé he venido siendo acosada, hasta que hoy (7 de octubre) trató de sobrepasarse”, declaró la víctima.

EL CEM SE HACE CARGO

El Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Amarilis ha asumido el acompañamiento y asesoría legal para la afectada, como parte del protocolo de atención en estos casos.

Fuentes internas del hospital señalaron que Durán Nieva ya habría sido señalado anteriormente por conductas inapropiadas dentro de la institución, aunque estas versiones aún no han sido confirmadas oficialmente.

Hasta el momento, el caso se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, quienes vienen realizando las investigaciones para determinar responsabilidades.