Con una explosión de energía y disciplina, los estudiantes de la Institución Educativa Milagro de Fátima conmemoraron el Día de la Educación Física con un espectacular concurso de drill gimnástico y una variedad de actividades recreativas que resaltaron la importancia del trabajo en equipo y la coordinación.

El evento fue presidido por el director de la I.E., Willy Cerna, y la subdirectora Yessenia Castro, quienes enfatizaron el papel fundamental del deporte en la formación integral de los jóvenes.

Entre los invitados de honor se encontraba Jim Figueroa, especialista de la Dirección Regional de Educación de Huánuco (DRE-HCO) y exjugador profesional del club Alianza Huánuco, quien aportó su experiencia como miembro del jurado calificador.

También formaron parte del jurado Edgardo Amador Ordoñez, presidente del Club Social Deportivo Cosmos Star’s, reconocido representante de Huánuco en la Liga Nacional de Basketball 2025, y el Mayor PNP Kenny Enrique Ramírez Zavala, jefe encargado del DEPOTAD Huánuco, quien ofreció una demostración de ejercicios de calistenia junto a su equipo policial.

TALENTO

Los estudiantes demostraron su talento con coreografías que incorporaron cintas, aros y otros elementos gimnásticos, recibiendo balones deportivos como premio, gracias al valioso apoyo de la APAFA y los docentes del área.

La institución educativa extendió su agradecimiento a la Lic. Melisa Olórtegui Sifuentes, articuladora del programa Barrio Seguro, y al Comandante Juan Pablo Tardío Alarcón, jefe de la DEPOTAD Huánuco, por su continuo respaldo a las actividades escolares.

La jornada concluyó con un ambiente de alegría y camaradería, donde los estudiantes compartieron biscochos y refrescos, fortaleciendo su compromiso con un estilo de vida activo y saludable.

SALUDO

El director de la UGEL Huánuco, Francisco Pérez Naupay, extiende sus sinceras felicitaciones a los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia de la Institución Educativa Milagro de Fátima por su destacada celebración del Día de la Educación Física.

“Eventos como este no solo promueven la salud y el bienestar, sino que también fomentan valores esenciales como la disciplina, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo. Reconozco el esfuerzo y dedicación de cada uno de los participantes y organizadores, y los animo a seguir cultivando una vida activa y saludable en beneficio de nuestra comunidad educativa”, refirió

DÍA

Cada 8 de octubre, el Perú celebra el Día de la Educación Física, una fecha dedicada a promover el deporte, la salud y el bienestar en la comunidad educativa.