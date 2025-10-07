Dos funcionarios de confianza del gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, presentaron su renuncia irrevocable a los cargos que venían desempeñando en el Gobierno Regional de Huánuco (GRH), alegando motivos personales.

Se trata de Vilma Vilcas Melchor, gerente de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, y William Eleazar Inga Villavicencio, director regional de Educación.

Renuncia en Recursos Naturales

Vilma Vilcas presentó su carta de renuncia solicitando que esta tenga efecto inmediato y se le exonere del plazo de 30 días establecido por ley. En su misiva, la ingeniera ambiental agradeció al gobernador Pulgar por la confianza depositada en ella y calificó su paso por la gestión como una “valiosa experiencia profesional”.

Sin embargo, fuentes cercanas al GRH señalaron que la dimisión de Vilcas respondería a fricciones con el entorno más cercano del gobernador, lo que habría motivado su decisión.

Vilcas, natural de Pasco, ingresó a la gestión regional en febrero de 2024 como directora regional de Energía y Minas. En noviembre fue designada como gerente regional de Desarrollo Social, y desde febrero de 2025 estaba al frente de la Gerencia de Recursos Naturales.

Salida en Educación

El profesor William Inga Villavicencio también presentó su carta de renuncia la mañana del lunes, señalando “motivos personales”. Al igual que en el caso anterior, trascendió que su salida estaría relacionada con desacuerdos internos dentro del círculo más cercano al gobernador.

Inga asumió el cargo de director regional de Educación el 29 de mayo de 2024, en reemplazo de Mario Cabrera Gutiérrez, quien fue obligado a dejar el puesto tras ser inhabilitado para ejercer función pública por la Contraloría General de la República, apenas siete meses después de haber sido nombrado.