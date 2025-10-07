Huánuco: inician Semana de la Educación Tributaria y Lucha contra el Contrabando

El Poder Judicial de Huánuco ordenó que el Estado se quede de forma definitiva con 255 mil 600 dólares (aproximadamente un millón de soles), dinero incautado en marzo de 2024 a una mujer intervenida en el control policial de Las Palmas, en Tingo María.

La intervenida, identificada como Milagros Naim Culquicondor Ruiz (30), viajaba en un bus de la empresa Transmar con destino a Pucallpa, cuando agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) hallaron en su equipaje varios fajos de billetes en moneda estadounidense. Al no poder justificar el origen del dinero, fue detenida e investigada por el presunto delito de lavado de activos.

Durante la investigación, la mujer sostuvo que el dinero estaba destinado a la compra de terrenos, versión que no fue acreditada ante la autoridad judicial. Tras la evaluación del caso, el magistrado Abraham Limaylla Torres dispuso que el monto incautado pase a favor del Estado, al considerarse de origen ilícito.