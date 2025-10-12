Prisión para presunto asaltante de automóvil en Huánuco

La Cooperativa Agraria Aucacoop, con sede en Aucayacu, continúa consolidándose como una de las principales organizaciones productoras y exportadoras de cacao en la región Huánuco. Basada en una producción sostenible, la cooperativa ha apostado por la innovación y la diversificación de sus productos para conquistar nuevos mercados.

“Viendo la demanda del mercado y la cantidad de cacao que producimos, hemos empezado a crecer. Como cooperativa tenemos diez años. Antes solo vendíamos en grano, pero ahora ofrecemos una variedad de productos”, señaló un representante del área de ventas.

CATÁLOGO

Actualmente, su catálogo incluye pasta de cacao, nibs, chocolates de diversos sabores y cócteles elaborados a base de cacao. “Ya contamos con varios clientes. La gente confía mucho en la marca y llevamos nuestros productos fuera”, agregó el vocero. Aucacoop ya tiene presencia comercial en Lima y otros departamentos del país.

La cooperativa está conformada por 45 socios, quienes, a través de este emprendimiento, dinamizan la economía familiar y fortalecen el desarrollo local.

DIRECCIONES

Asimismo, invitaron al público a conocer más sobre su trabajo: “Estamos en Facebook y en redes sociales como Cooperativa Agraria Aucayacu – Aucacoop. También pueden comunicarse al número 992692822 para realizar pedidos”.

Con un crecimiento sostenido y un firme compromiso con la calidad, Aucacoop continúa demostrando que el cacao huanuqueño tiene potencial para competir en los más exigentes mercados, tanto nacionales como internacionales.

