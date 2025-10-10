La Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huánuco, logró que el Juzgado Penal de Investigación Preparatoria, admitiera el requerimiento de nueve meses de prisión preventiva contra Nilton Malpartida, por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado, en agravio de Cesilia Santamaría.

HECHOS

La agraviada, junto a su conviviente e hijo, habían asistido a la fiesta de aniversario del poblado Cullcuy, distrito de Santa María del Valle, trasladándose en su vehículo Hyundai, modelo Eon, color plata. Decidieron estacionarlo en un área descampada utilizada como parqueo, donde había otros vehículos.

Mientras disfrutaban del evento, el hijo de la agraviada fue al baño, y al regresar, se dirigió al lugar donde habían estacionado el vehículo, y advirtió que el automóvil ya no se encontraba en el sitio donde lo habían dejado, por lo que alertó a su padre.

Al regresar al lugar, observaron que el vehículo se encontraba en marcha, con las luces encendidas y en dirección hacia Huánuco. Detrás del vehículo corría Nilton Malpartida, intentando abordar el vehículo.

Al percatarse de que estaba siendo perseguido, el acusado rompió una botella que llevaba en la mano e intentó agredir al hijo de la agraviada. Ante el alboroto, la familia comenzó a pedir auxilio a los pobladores, quienes rápidamente intervinieron.

FLAGRANCIA

El investigado fue detenido por la policía en flagrancia delictiva, procediendo a su intervención y posterior detención, al encontrarse implicado en el presunto delito de hurto agravado.

El fiscal quién solicito la prisión preventiva ante el juzgado penal, fue el fiscal adjunto Jesús Alejandro Carhuas Robles, pero fue reasignado al doctor Moisés Orlando Maraví Lino.