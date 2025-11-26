Jovencita es hallada sin vida en su habitación en Huánuco

Una histórica y ejemplar condena de Cadena Perpetua, logró la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Dos de Mayo, contra Elmer Matto por el delito de violación sexual en contra de su sobrina, una menor de 12 años de edad.

La condena de cadena perpetua fue posible gracias al riguroso trabajo del fiscal adjunto provincial Alexander Freddy Cabello Meza y la contundente prueba de ADN realizada al hijo de la víctima.

El sentenciado aprovechó el vínculo familiar (era el hermano de la madre de la víctima) para cometer los abusos de manera reiterada. Los hechos ocurrieron en el Caserío de Shiqui, La Unión, entre marzo y agosto de 2020, en plena época de cuarentena. La menor no denunció por temor a las amenazas de su agresor.

La verdad salió a la luz cuando la madre, sospechando que algo sucedía, llevó a su hija al Puesto de Salud de la Microred de Yanas. Los exámenes confirmaron la terrible realidad: la víctima se encontraba embarazada.

CINCO AÑOS PRÓFUGO

Elmer Matto se mantuvo prófugo de la justicia por casi cinco años, siendo capturado recién en marzo del 2025. La prueba de ADN realizada al hijo de la víctima fue la evidencia irrefutable que permitió al Juzgado condenarlo a la pena máxima. Además, se ha ordenado el pago de 10 mil soles como reparación civil a favor de la víctima.

Matto se encuentra actualmente recluido en el Establecimiento Penitenciario de Huánuco, en Potracancha. El Ministerio Público reafirma su compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar que todo acto de violencia sexual, especialmente contra nuestros niños, niñas y adolescentes, reciba la sanción más severa.