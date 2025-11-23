Una joven de 19 años fue hallada sin vida dentro de la habitación donde residía sola, a pocos metros de la municipalidad de Tingo María. El hecho movilizó de inmediato a agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la zona y dieron inicio a las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con información preliminar, la joven había terminado recientemente sus estudios escolares y trabajaba en una avícola cercana. Conocidos y vecinos relataron que era una muchacha tranquila, dedicada a su trabajo, y que en las últimas semanas había mostrado algunos cambios en su comportamiento. No obstante, las autoridades mantienen en reserva los detalles y aún no establecen ninguna relación entre estos antecedentes y su deceso.

Peritos de criminalística realizaron el levantamiento de indicios dentro de la habitación para determinar la causa de la muerte y descartar o confirmar la intervención de terceros. La noticia generó consternación entre los residentes de la zona, quienes señalaron sentirse impactados por la repentina pérdida.

Mientras tanto, los familiares de la joven permanecen a la espera de los resultados oficiales, con la esperanza de comprender qué ocurrió en las horas previas al hallazgo.