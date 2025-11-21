Ciudadanos protestan contra SEDA Huánuco por elevado costo del servicio de agua potable

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco, multó al gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, con dos multas de 30 UIT cada una, que en conjunto suman S/ 321 000, por colocar su nombre, cargo y fotografía en carteles de obras públicas durante el periodo electoral.

Las infracciones se registraron en los distritos de Umari (Pachitea) y Jesús (Lauricocha), donde el Gobierno Regional ejecuta la instalación de techos desmontables en dos instituciones educativas. En ambos casos, los paneles de obra mostraban la imagen y el nombre del gobernador, elementos prohibidos según el Reglamento de propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad. Su artículo 20 señala como falta la difusión de publicidad estatal que «contenga el nombre, imagen […] que identifique indubitablemente a algún funcionario o servidor público».

DESAFIÓ A LA AUTORIDAD

El JEE Huánuco había notificado previamente a Pulgar para que retire o adecúe la publicidad, advirtiéndole que, de no hacerlo, sería sancionado. Sin embargo, el gobernador Antonio Pulgar no respondió ninguna de las notificaciones, dejando consentidas las observaciones formuladas por el órgano electoral.

Debido a ello, el 30 y 31 de octubre, el tribunal emitió dos resoluciones —una por cada caso— en las que aplicó las multas correspondientes. Cada UIT está valorizada este año en S/ 5 350. “Habiendo vencido el plazo concedido para el cumplimiento de la medida correctiva […] el Gobierno Regional no ha procedido con la adecuación de la publicidad estatal”, señalan las resoluciones.

Además, el JEE dispuso remitir copias del caso a la Contraloría y al Ministerio Público para que actúen conforme a sus competencias una vez que las resoluciones queden firmes. Aunque las sanciones fueron emitidas a fines de octubre, no figura en el portal del Jurado Nacional de Elecciones que el gobernador haya presentado algún recurso de apelación.