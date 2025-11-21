A 61 años de su fundación, Unheval reafirma su misión educativa

Decenas de ciudadanos convocados a través de las redes sociales se juntaron la mañana del viernes 21 de noviembre, para hacer una marcha de protesta contra la empresa SEDA Huánuco, debido a los cobros excesivos en los recibos que se registraron en los últimos meses.

Con carteles en mano los ciudadanos llegaron al punto de concentración de la Alameda, para luego hacer llegar su incomodidad a la empresa, con respecto al cambio urgente del medidor, reducción de la tarifa de consumo, intervención del perito y especialista de medidor, indemnización a los afectados y la redición de cuentas.

QUEJAS EN AUMENTO

Las quejas de los usuarios se han incrementado en las últimas semanas, pues muchos aseguran que los montos facturados se elevaron considerablemente tras la renovación de sus medidores. En algunos casos, los recibos triplicaron o cuadruplicaron el monto a pagar, según denunciaron en redes sociales.

SEDA HUÁNUCO

Un día antes el gerente general de SEDA Huánuco, Mirko Jurado, explicó que la empresa se encuentra recabando mayor información respecto al tema tarifario y tratando de ver caso por caso, porque cada caso es distinto.

“Los casos críticos» serán verificados por el equipo técnico para determinar las causas del incremento. Sin embargo, no precisó si hasta el momento se ha detectado alguna falla en los medidores. «Los casos críticos los vamos a verificar con el equipo técnico para ver qué es lo que ha sucedido, si es el medidor o una fuga”, añadió.