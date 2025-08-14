



La noche del 13 de agosto, en los alrededores de la Laguna Viña del Río —donde se desarrolla la feria por el 486° aniversario de la fundación española de Huánuco—, agentes del Grupo Terna lograron intervenir a tres personas que estafaban a los asistentes mediante el juego fraudulento de la denominada “ruleta ganadora”.

MANIPULARON EL PUNTERO

Según la Policía, el juego contaba con un mecanismo hechizo que era manipulado por los involucrados, permitiéndoles controlar el resultado y asegurarse de que la ‘mariposa’ (puntero del juego) se detuviera en el lugar deseado por ellos, y no por el participante.

Los intervenidos fueron identificados como Yerson David Camacho Candelario, Christian Santamaría Atavillos y Mayte Pierina Ramos Gonzales, presuntos ntegrantes de la banda delictiva “Los Elegantes de la Estafa”. Todos ellos fueron trasladados a la comisaría del sector para las diligencias correspondientes.

La Policía exhortó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante posibles estafas similares durante las celebraciones y a denunciar cualquier hecho sospechoso.