La Cámara de Comercio e Industrias de Huánuco cumple 100 años de vida institucional y lo celebra con una agenda que combina cultura, gastronomía, capacitación empresarial y oportunidades de articulación comercial.

Desde el 12 de agosto vienen realizando actividades como la jornada de networking, la capacitación en experiencia al cliente en alianza con Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) y la semana cultural, donde se desarrollaron conversatorios sobre tradición, innovación y el rol del empresariado en la región.

Para el 29 de agosto participan del Festival Nacional del Queso Peruano 2025, en el complejo deportivo de Paucarbamba.

DESTACA ARTICULACIÓN

El presidente de la Cámara, Miguel Ángel Jara Berrospi, destacó la importancia de esta articulación: “Trabajamos con diferentes autoridades para complementar esfuerzos y contribuir al desarrollo”, indicó.

La celebración del centenario no se limita al ámbito económico, también han realizado conversatorios con escritores, artistas plásticos y cantautores, con el apoyo de la Universidad Nacional de Música Daniel Alomía Robles, socio estratégico de la institución.

“El arte musical también dinamiza la economía a nivel regional y nacional”, resaltó. La celebración concluirá el 30 de agosto con la serenata del centenario, como cierre de un mes en el que la Cámara de Comercio reafirma su papel como actor clave en la vida económica, cultural y social de Huánuco.