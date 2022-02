El funcionario manifestó que hace dos gestiones, durante el periodo del exalcalde de Huánuco, Jesús Giles Alipázaga en el 2012 se inició la elaboración del documento técnico y hasta el momento no es culminado por el problema de arbitraje entre la municipalidad y el consultor que elabora el expediente con más de 3 millones de soles que fue transferido por el gobierno regional a la municipalidad provincial.

En tanto, los tres distrito antes mencionados se abastecen del líquido elemento con infraestructura construida hace 55 años, es decir, planta de tratamiento, canal de captación y conducción, que ya no da para más usuarios.

La especialista de Seda, Romina Sánchez Tapia de manera pública pidió al gerente municipal, que deshabiliten el proyecto del banco de inversiones para que ellos pueden buscar otro financiamiento, tal vez por componentes priorizando la planta de tratamiento, canal de conducción y la de captación, al que accedió muy gustoso Mirosaki Ramírez, indicando que la obra no va beneficiar a él ni a ella, sino a la población.

“En un mes debe acabar el proceso de arbitraje, pero no sabemos en qué tiempo se va actualizar el expediente. La municipalidad no está en la capacidad de invertir 114 millones de soles para la ejecución de la obra y posiblemente el alcalde, José Villavicencio tocará las puertas del Gobierno central, pero como aquí está la congresista Medina Hermosilla ya no será posible” afirmó

La administración de Seda está a cargo de OTASS

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Huánuco, Roberto Refulio Huaccho, ayer, en reunión multisectorial desarrollado en el local del Colegio de Ingenieros propuso que la planta de tratamiento de agua debe ser declarado en emergencia sanitaria y de infraestructura, de esa manera hacer nuevas construcciones para evitar los constantes cortes de servicio en la ciudad, cuya propuesta fue escuchado por representantes de OTASS, Vivienda, ALA y otras entidades que también estuvieron presente.

Desde hace 17 meses Seda Huánuco está trabajando con el Régimen de Apoyo Transitorio de OTASS, cuyo director de operaciones Rubén Ensian Sansuy estuvo en la reunión y dijo que hasta la fecha han transferido más de 10 millones de soles a la empresa para mejorar los servicios.