Una camioneta impactó la mañana de este jueves contra el cerco de seguridad de la obra de remodelación de la Alameda Perú, en la intersección con el jirón Chiclayo, frente a la institución educativa Leoncio Prado.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:56 a. m., según el reporte del Serenazgo, que acudió al lugar tras una alerta emitida por la central de monitoreo. En la zona se constataron daños materiales en la estructura de protección instalada alrededor de la obra.

¿EBRIO?

Testigos señalaron que el conductor se encontraría en aparente estado de ebriedad; sin embargo, esta versión deberá ser confirmada por la Policía, que asumió las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho.

De acuerdo con la consulta en los registros públicos de la Sunarp, el vehículo figura inscrito a nombre de Jhon Clever Chavarry Ruiz. El propietario está vinculado al inmueble donde actualmente funciona la sede de la Red de Salud Leoncio Prado, en el distrito de Castillo Grande, instalación que ha sido objeto de cuestionamientos en el ámbito local.