Entre seis candidatas hermosas candidatas, Jhenifer Nikol Bermúdez García fue elegida y coronada como Miss Carnaval 2026, en una ceremonia realizada en la Plaza de Armas de la ciudad de Huánuco.

El certamen, que destacó por su despliegue de belleza, color, música y alegría, se llevó a cabo al aire libre, en el frontis de la Municipalidad Provincial de Huánuco. El evento fue organizado por la comuna provincial como parte de las actividades por la tradicional festividad del carnaval.

Compitieron por la corona Keissy Katterine Chung Flores, Anais Fiorella Aguirre Chamoli, Hazzel Velásquez Villanueva, Ariana Nayeli Reyes Vilca, Valeria Elena Barragán Cerdán, Milene Annelie Pozo Salas y la flamante ganadora, Jhenifer Nikol Bermúdez García.