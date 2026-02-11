Detenido por alteración del paisaje en Kotosh

Con el objetivo de garantizar un proceso electoral inclusivo y reducir las barreras geográficas en las zonas más alejadas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Huánuco, informó que, con miras a las Elecciones Generales 2026, programadas para el 12 de abril, se han incorporado 18 nuevos centros poblados que contarán con mesas de sufragio por primera vez.

La habilitación de estos puntos forma parte de la política de descentralización impulsada por la ONPE y busca facilitar el ejercicio del voto en comunidades rurales de difícil acceso.

Los nuevos locales de votación están distribuidos en tres provincias. En Ambo, se incorporan los centros poblados de Santiago de Yamor (Colpas) y Rancay (Conchamarca). En la provincia de Pachitea, se suman Tomayrica (Panao) y Pinquiray (Umari).

NUEVOS LOCALES

En la provincia de Huánuco, los nuevos locales estarán ubicados en Challana y Villa Gloria (Chinchao), Cascay (Churubamba), Marabamba (Huánuco), San Fr

ancisco de Asís de Llamapashillón (Margos), Chinchinga (San Pablo de Pillao), Runtog (San Pedro de Chaulán), San Juan de Marambuco, San Juan de Llihuari y Tambo de San José (Santa María del Valle), San Isidro de Paura y Huanchán (Yacus), así como Tres de Mayo de Andas Chico y San Francisco de Chullay (Yarumayo).

El jefe de la ODPE Huánuco, Vidal Juan Montes Mata, destacó que esta ampliación permitirá a los ciudadanos votar cerca de sus hogares, reduciendo las dificultades de traslado y promoviendo una mayor participación electoral. Precisó, además, que la implementación de estas mesas es resultado del trabajo coordinado entre la ONPE y las autoridades locales, quienes gestionaron oportunamente su creación en cada jurisdicción.

La ODPE Huánuco comprende las provincias de Ambo, Huánuco y Pachitea. En su jurisdicción abarca 25 distritos, alrededor de 180 locales de votación, 1,198 mesas de sufragio y un aproximado de 341,493 electores.