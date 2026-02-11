Detenido por presunto delito de terrorismo en Aucayacu

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Huánuco, inició diligencias preliminares con detención contra un ciudadano por la presunta comisión del delito de alteración del ambiente o del paisaje urbanístico, en agravio del Estado.

La intervención policial fue en el sector Kotosh, a la altura del kilómetro 4 de la carretera Huánuco–La Unión. En el lugar, las autoridades constataron que el investigado operaba maquinaria pesada y realizaba trabajos de excavación en el talud de un cerro, dentro de una zona de reserva especial no urbanizable, sin contar con la autorización correspondiente.

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano y el Mapa de Zonificación de Usos de Suelo del distrito de Huánuco, el área intervenida está clasificada como Zona de Reglamentación Especial de Forestación en Laderas (ZRE-F), donde se prohíbe la habilitación urbana debido al alto riesgo de deslizamientos y movimientos en masa.

PONEN EN RIESGO EL SERVICIO PÚBLICO

La Fiscalía advirtió que estas actividades clandestinas no solo alteran el paisaje natural, sino que también afectan el derecho de vía y ponen en riesgo un servicio público estratégico, como el sistema de conducción de agua potable que abastece a la ciudad de Huánuco.

Ante esta situación, el fiscal provincial César Gonzales Ramos dispuso la ejecución de diligencias urgentes e inaplazables para asegurar los elementos de convicción y determinar las responsabilidades penales que correspondan.